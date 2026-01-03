Merate ricorda il suo sindaco | omaggio a Luigi Zappa a 20 anni dalla scomparsa

A vent’anni dalla scomparsa, Merate rende omaggio all’ingegner Luigi Zappa, figura fondamentale nella storia della città e sindaco dal 1964 al 1975. Ricordato come uno dei protagonisti dello sviluppo locale, Zappa resta un punto di riferimento per la comunità meratese. L’omaggio vuole testimoniare l’importanza del suo ruolo nella crescita e nel progresso di Merate, mantenendo vivo il suo ricordo tra i cittadini.

Merate (Lecco), 3 gennaio 2026 – I meratesi ricordano a vent’anni dalla sua scomparsa l’ingegner Luigi Zappa, storico sindaco della Dc dal 1964 al 1975 e “papà” della moderna Merate. Lo ricordano nella “sua” Villa Confalonieri, dove è cresciuto perché il padre ne era il giardiniere e dove si è nascosto durante la Seconda guerra mondiale per contrastare i nazifascisti e che poi ha reso sede municipale. Venerdì sera, il 9 gennaio alle 20.45, data a metà tra il 6 dicembre quando è morto e il 12 gennaio quando è nato, in Villa Confalonieri si inaugura una mostra fotografica con scatti della sua vita familiari e pubblica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

