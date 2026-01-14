Bonny a Dazn | Siamo l’Inter dobbiamo essere primi in tutto Vogliamo vincere

Bonny, calciatore dell’Inter, ha commentato l’impegno della squadra prima della partita contro il Lecce, sottolineando l’importanza di raggiungere i propri obiettivi. In un’intervista rilasciata a Dazn, ha evidenziato la determinazione del gruppo nel voler ottenere il massimo risultato, mantenendo un atteggiamento concentrato e sobrio. Le sue parole riflettono la volontà di competere ai massimi livelli e di consolidare la posizione in campionato.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.