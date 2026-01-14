Bonny a Dazn | Siamo l’Inter dobbiamo essere primi in tutto Vogliamo vincere
Bonny, calciatore dell’Inter, ha commentato l’impegno della squadra prima della partita contro il Lecce, sottolineando l’importanza di raggiungere i propri obiettivi. In un’intervista rilasciata a Dazn, ha evidenziato la determinazione del gruppo nel voler ottenere il massimo risultato, mantenendo un atteggiamento concentrato e sobrio. Le sue parole riflettono la volontà di competere ai massimi livelli e di consolidare la posizione in campionato.
Inter News 24 Bonny, giocatore nerazzurro, è intervenuto ai microfoni di Dazn a pochi minuti dal fischio d’inizio di Inter-Lecce. Ange-Yoan Bonny, a pochi minuti dall’inizio di Inter-Lecce, match valevole per il recupero della 16esima giornata della Serie A 202526, è intervenuto ai microfoni di Dazn. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni. «Abbiamo voglia di vincere questa partita, di prendere i tre punti. Sono contento di partire titolare. Il primo posto è uno stimolo per la squadra, siamo l’Inter dobbiamo essere primi in tutto». Internews24.com. 🔗 Leggi su Internews24.com
