Rugby Quesada | Non sono soddisfatto dobbiamo essere capaci di giocare queste partite
L’Italia ha chiuso il suo novembre ovale con una vittoria per 34-19 contro il Cile al termine di una partita più sofferta del dovuto, dove ci sono stati tanti errori e dove si è rischiato di far rientrare i sudamericani in partita. Un match che non ha convinto coach Gonzalo Quesada, come ha dichiarato a caldo ai microfoni di Sky Sport. “Ovviamente non sono soddisfatto della partita. Ovviamente possiamo trovare tante scuse. ma dobbiamo essere molto più precisi. Sono soddisfatto dei nostri avanti che hanno fatto un grande lavoro in mischia e in drive, che ha aiutato tanto per vincere questa partita, Ma è mancata tanta precisione in attacco, con più di 20 palloni persi, quindi è stata una partita difficile” le parole del ct azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it
Il XV scelto dal C.T. Gonzalo #Quesada per l’ultimo appuntamento delle Quilter Nations Series, che vedrà l'#italrugby affrontare per la prima volta il Cile #ITAvCHI 🇮🇹🇨🇱 Sabato 22 Novembre ⏰ 21:10 Stadio L. Ferraris, Genova Sky Sport arena ▪ RaiS - facebook.com Vai su Facebook
Bella vittoria dell'Italia del Rugby contro l'Australia. A Udine la Nazionale azzurra guidata dal CT Quesada si è imposta sui Wallabies per 26-19 nella sfida delle Nations Series. Tre anni dopo quindi è di nuovo Italia, dopo il 2022 l'Australia cade per la secon Vai su X
