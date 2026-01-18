Il match tra Parma e Genoa, valido per la ventunesima giornata di Serie A 20252026, si è concluso con un pareggio a reti inviolate. La sfida, essenziale nella zona salvezza, ha visto entrambe le squadre mantenere il punteggio invariato, senza riuscire a sbloccare il risultato. Un risultato che lascia invariata la classifica di entrambe le formazioni, in attesa di migliorare nelle prossime gare.

AGI - Parma e Genoa non si fanno del male. Lo scontro salvezza del Tardini, valevole per la ventunesima giornata di Serie A 20252026, termina con un pareggio a reti bianche. La formazione ospite si rende pericolosa dopo appena 4' con una bella iniziativa di Colombo, che rientra sul mancino ma calcia alto sopra la traversa. La squadra gialloblù prova a reagire, ma al 16' sono ancora i liguri a mettere in affanno la difesa avversaria con Colombo che, imbeccato da Ellertson, si presenta a tu per tu con Corvi; quest'ultimo è bravo a chiuderlo con un'uscita bassa. I padroni di casa fanno fatica e i nervi diventano un po' tesi, tanto che Pairetto è costretto ad estrarre tre cartellini gialli nell'arco di 15'. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Lo scontro salvezza Parma?Genoa finisce pari a reti bianche

Parma-Genoa 0-0, la sfida salvezza finisce senza reti

La partita tra Parma e Genoa, valida per la 21ª giornata di Serie A, si conclude con un pareggio a reti inviolate. Una sfida importante nella corsa alla salvezza, che non ha visto segnature né variazioni nel punteggio. Entrambe le squadre si sono confrontate con attenzione, senza riuscire a trovare la rete decisiva.

Napoli-Parma regala poche emozioni: al Maradona finisce a reti bianche

Il match tra Napoli e Parma si conclude con uno 0-0, segnando il terzo pareggio consecutivo per i partenopei in campionato. La partita, recuperata dopo la sospensione di dicembre per la Supercoppa Italiana, si svolge al Maradona senza sblocchi o reti decisive. Un risultato che riflette un incontro equilibrato, senza grandi occasioni, e che lascia invariato il punteggio in classifica per entrambe le squadre.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

! Attraverso una stories sul proprio profilo Instagram, il nuovo presidente del Foggia Gennaro Casillo ha voluto non solo ringraziare i tifosi, ma anche dare la carica in vista dello scontro salvezza contro il Giuglia - facebook.com facebook

Terzo scontro salvezza consecutivo per le bisontine, che domani alle 20.30 fanno visita alla @wealthplanetpg Leggi tutto qui: azzurravolleyfirenze.it/trasferta-deli… #ilbisontevolley #serieA1 #tatanka #bisontine #FirenzeSiamoNoi x.com