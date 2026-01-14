Napoli-Parma regala poche emozioni | al Maradona finisce a reti bianche
Il match tra Napoli e Parma si conclude con uno 0-0, segnando il terzo pareggio consecutivo per i partenopei in campionato. La partita, recuperata dopo la sospensione di dicembre per la Supercoppa Italiana, si svolge al Maradona senza sblocchi o reti decisive. Un risultato che riflette un incontro equilibrato, senza grandi occasioni, e che lascia invariato il punteggio in classifica per entrambe le squadre.
Terzo pareggio di fila in campionato per il Napoli, che viene bloccato sullo 0-0 dal Parma al Maradona nel recupero del match di campionato non disputato in dicembre per la Supercoppa Italiana. Gli azzurri incappano in una serata non brillantissima e si fermano al cospetto della solida. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
