Parma-Genoa 0-0 la sfida salvezza finisce senza reti

La partita tra Parma e Genoa, valida per la 21ª giornata di Serie A, si conclude con un pareggio a reti inviolate. Una sfida importante nella corsa alla salvezza, che non ha visto segnature né variazioni nel punteggio. Entrambe le squadre si sono confrontate con attenzione, senza riuscire a trovare la rete decisiva.

Finisce senza reti la sfida salvezza del 'Tardini' tra Parma e Genoa, gara valida per la 21esima giornata di Serie A. Meglio il Grifone in avvio con Colombo tre volte al tiro. Gli emiliani crescono nella ripresa ma il risultato non si sblocca. Con questo risultato la squadra di Cuesta sale a 23 punti in classifica, momentaneamente a +9 sulla zona retrocessione, mentre i liguri avanzano a quota 20, a +6 sul terzultimo posto. Parma-Genoa 0-0, il tabellino. Parma-Genoa 0-0 (0-0 p.t.) Parma (4-3-3): Corvi; Valeri, Valenti, Circati, Del Prato; Estevez, Keita, Bernabe (76? Sorensen); Oristanio (82? Cremaschi), Pellegrino (76? Djuric), Ondrejka (46? Britschgi). Poche emozioni al Tardini, pari senza reti tra Parma e Genoa

Parma e Genoa si affrontano in un match equilibrato senza reti, mantenendo il risultato invariato fino al termine. Le occasioni sono poche e il gioco si svolge in modo equilibrato, portando a un pareggio che soddisfa entrambe le squadre. Nel finale, il gol di Corvi risulta decisivo per il Genoa, mentre Cuesta e De Rossi si distinguono per le prestazioni individuali. Un punto a testa che riflette l’equilibrio tra le due compagini. Il Napoli frena a sorpresa contro il Parma: finisce senza reti al Maradona

Il Napoli frena a sorpresa contro il Parma: finisce senza reti al Maradona

Il Napoli termina con un pareggio senza reti contro il Parma nel recupero del 16° turno di Serie A, giocato allo stadio Maradona. La partita si conclude senza reti, segnando un passo falso per la squadra partenopea, che non riesce a trovare la via del gol contro gli emiliani. Un risultato che influisce sulla classifica e richiede ulteriori riflessioni per le prestazioni future.

