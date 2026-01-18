LIVE Virtus Bologna-Treviso 77-67 Serie A basket 2026 in DIRETTA | ultimo quarto in arrivo emiliani ampiamente avanti!

Segui in tempo reale la partita di Serie A tra Virtus Bologna e Treviso, con il punteggio attualmente di 77-67 a favore dei padroni di casa. L'ultimo quarto è in corso, e i dettagli più recenti sono disponibili aggiornando questa pagina. Restate informati sugli sviluppi e sui momenti chiave di questa sfida, che si avvia verso la conclusione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Time out con poco più di 4? da giocare!  77-68 12 per lui dalla lunetta. -9. In lunetta Torresani dopo il fallo subito. Non ha più falli da spendere la Virtus. Virtus che rischia in difesa dopo la palla persa in attacco. Fallo poi di Rahkman su Diouf. 77-67 Altra gemma di Torresani, il classe ’95 della Nutribullet! Già in campo anche Cantù e Brescia nel frattempo. Finisce a terra Weber. 4° fallo della Virtus. 77-64 +13. 12 punti per Carsen Edwards. 76-64 Edwards con il fallo e il canestro!! Di rabbia e di voglia per riprendersi la squadra sulle spalle!  74-64 Bravo a realizzare il gioco da 3. 🔗 Leggi su Oasport.it

