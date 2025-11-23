LIVE Cantù-Virtus Bologna 63-77 Serie A basket in DIRETTA | ospiti ampiamente avanti con un quarto da giocare
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Check in corso per un potenziale fallo. 69-80 Solo 12 per lui ai liberi. Tiri liberi per Edwards che viene fermato fallosamente da Sneed. 69-79 Bel canestro di Bortolani che si prende un tiro difficile in sospensione. Palla persa in attacco dalla Virtus, i padroni di casa si riaffacciano avanti. 67-79 Basile trova il canestro del -12. 4 minuti rimasti. Altro tiro sbagliato da Cantù. 65-79 Penetrazione di Diouf che non trova la coordinazione corretta. Palla persa e possesso padroni di casa. 63-79 Jallow prende di sorpresa Cantù e in contropiede segna il +16. 🔗 Leggi su Oasport.it
Argomenti simili trattati di recente
LE-News. . "Cantù in linea? Ritengo di sì. Contro la Virtus dovremo approfittare dei loro momenti negativi, se ne avranno. Bisogna affrontarla con ritmo ed energia" Le parole del gm Sandro Santoro in vista del big match casalingo contro Virtus Bologna Pall - facebook.com Vai su Facebook
LIVE | Cantù vs Virtus Bologna: diretta (42-57 con 6:54, - Vildoza spara da tre, risponde Sneed con un canestro da due appoggiandosi alla tabella. Si legge su pianetabasket.com
Diretta/ Cantù Virtus Bologna (risultato 15-24) video streaming tv: avanti gli ospiti! (23 novembre 2025) - Diretta Cantù Virtus Bologna streaming video tv: torna una sfida classica del nostro basket, la V nera vuole conservare il primo posto. ilsussidiario.net scrive
LIVE Cantù-Virtus Bologna, Serie A basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Cantù- Riporta oasport.it