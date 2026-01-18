LIVE Virtus Bologna-Treviso 66-40 Serie A basket 2026 in DIRETTA | gli emiliani volano e staccano gli ospiti!

Segui in tempo reale il risultato di Virtus Bologna-Treviso, partita valida per la Serie A basket 2026. La cronaca aggiornata fornisce dettagli sul punteggio e gli eventi principali, tra cui le azioni più significative e le decisioni arbitrali. Questa diretta permette di restare informati sull’andamento della partita, offrendo un quadro chiaro e preciso dello svolgimento dell’incontro. Aggiorna la pagina per non perdere gli sviluppi più recenti.

