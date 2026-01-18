LIVE Virtus Bologna-Treviso 66-40 Serie A basket 2026 in DIRETTA | gli emiliani volano e staccano gli ospiti!
Segui in tempo reale il risultato di Virtus Bologna-Treviso, partita valida per la Serie A basket 2026. La cronaca aggiornata fornisce dettagli sul punteggio e gli eventi principali, tra cui le azioni più significative e le decisioni arbitrali. Questa diretta permette di restare informati sull’andamento della partita, offrendo un quadro chiaro e preciso dello svolgimento dell’incontro. Aggiorna la pagina per non perdere gli sviluppi più recenti.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Bel recupero palla degli ospiti. Hackett prova a fermare Pinkins, ma lo fa in maniera fallosa. Altra lunetta per il numero 12 veneto. 70-49 12. Sono 21 i punti da recuperare per la Nutribullet. Saranno liberi anche per Treviso perchè la Virtus era già a 4 falli. Altro errore in fase difensiva che manda Pinkins in lunetta. 70-48 12 per lui. Fallo di Chillo su Morgan. In lunetta il n. 30. 69-48 Che transizione di Pinkins su palla di Torresani. 69-46 Risponde subito la squadra veneta. 69-44 Dietro la schiena di Hackett per Morgan che prende una tripla stupenda! 66-44 22 per Makura dalla lunetta. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: LIVE Treviso-Virtus Bologna 79-100, Serie A basket 2026 in DIRETTA: gli ospiti dilagano e si prendono lo scalpo di Treviso. Partitona di Alston, Vildoza e Pajola
