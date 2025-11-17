LIVE Treviso-Virtus Bologna 79-100 Serie A basket 2026 in DIRETTA | gli ospiti dilagano e si prendono lo scalpo di Treviso Partitona di Alston Vildoza e Pajola

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:10 I padroni di casa reggono per il primo tempo ma dall’inizio del 3° quarto perdono lucidità, soprattutto in difesa. Finisce qui! Gli ospiti travolgono i padroni di casa e si impongono per 79-100 79-100 Chiude con una tripla anche Torresani! 76-100 ACCORSI mette la tripla del 100!! 76-98 Due tiri liberi realizzati per Treviso nel finale. 74-98 Che bell’appoggio di Vildoza per Diarra! 74-96 Tripla anche di Miaschi che non ci sta! 71-96 Ma che triple sta mettendo Bologna!!! 71-93 Altra tripla stupenda dall’angolo di Virtus! 69-91 Provano ad accorciare i trevisani. 🔗 Leggi su Oasport.it

