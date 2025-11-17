LIVE Treviso-Virtus Bologna 79-101 Serie A basket 2026 in DIRETTA | gli ospiti dilagano e si prendono lo scalpo di Treviso Partitona di Alston Vildoza e Pajola
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La nostra DIRETTA LIVE finisce qui. Non ci resta che augurarvi buona serata e buona continuazione e darvi appuntamento al prossimo evento live. 22:14 Tra le fila di Treviso si sono distinti, questa sera, il lituano Olisevicius e Weber. Male, invece, Ragland e Pinkins. 22:13 Virtus Bologna che grazie a questa vittoria vola a 14 punti a pari merito con Brescia con un parziale di 7 vittorie e 1 sconfitta. Per quanto riguarda Treviso, invece, i padroni di casa rimangono a 2 punti con solo un match vinto in stagione. 22:12 Alla fine i bolognesi prendono lo scalpo di Treviso e si impongono con un margine di 21 punti. 🔗 Leggi su Oasport.it
