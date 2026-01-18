LIVE Snowboardcross Coppa del Mondo Dongbeiya 2026 in DIRETTA | tre azzurri nella stessa heat di quarti Moioli in semifinale

Segui in tempo reale la Coppa del Mondo di Snowboardcross a Dongbeiya 2026. Tre atleti italiani sono qualificati per i quarti di finale, con Moioli che si è qualificata per la semifinale. Aggiorna la diretta per tutte le ultime notizie e risultati, inclusi gli sviluppi delle gare maschili e femminili.

QUARTI MASCHILI 6:30 Rimonta vincente della britannica Bankes, che esce male dal cancelletto ma supera tutte le rivali. Seconda posizione e semifinali centrate dall'australiana Clift. Eliminata Lea Casta. 6:29 Ultimo quarto i finale femminile con Bankes (GBR), Clift (AUS), Casta (FRA) ed Alvrecht (SUI). 6:28 ANDIAMO MICHELA!La bergamasca è attenta nelle fasi iniziali evitando contatti ed accelera nella seconda metà di gara. Moioli si aggiudica nettamente la heat ed avanza in semifinale in compagnia dell'americano Schnorrbusch. 6:27 E' il momento di Michela Moioli.

Michela Moioli seconda nella prima gara di Coppa del Mondo cross a Cervinia - Secondo posto a Cervinia per Michela Moioli nella tappa valdostana della coppa del mondo di snowboardcross. ansa.it

BENE A DONGBEI Altra bella prova di Moioli in Coppa del Mondo di snowboard cross! Sulla neve cinese Michela arriva ai piedi del podio in gara-1! L’azzurra mantiene il secondo posto nella classifica generale! Dai che domani si torna in pistaaaaa! - facebook.com facebook

BENE A DONGBEI Altra bella prova di Moioli in Coppa del Mondo di snowboard cross! Sulla neve cinese Michela arriva ai piedi del podio in gara-1! L’azzurra mantiene il secondo posto nella classifica generale! Dai che domani si torna in pistaaaaa! x.com

