LIVE Snowboardcross Coppa del Mondo Dongbeiya 2026 in DIRETTA | tre azzurri nella stessa heat di quarti tocca a Moioli

Segui in tempo reale la Coppa del Mondo Dongbeiya 2026 di Snowboardcross, con aggiornamenti sulla competizione. Nella fase dei quarti, tre atleti italiani sono stati inseriti nella stessa heat, tra cui Moioli. Qui troverai tutte le ultime notizie e i risultati aggiornati, per rimanere informato sull’andamento della manifestazione. Clicca sul link per seguire la diretta e non perdere nessuna fase della gara.

6:20 Si parte con la heat che vede in pista McManiman (CAN), Trespeuch (FRA), Zerkhol (AUT) e Samkova (CZE). La ceca è stata la migliore nelle qualificazioni. QUARTI FEMMINILI 6:18 ALE' LORENZO! Sommariva si aggiudica l'ultima heat di ottavi di finale superando Pachner. Tre azzurri ai quarti, e purtroppo saranno inseriti tutti nella medesima heat. 6:17 Tocca ora a Lorenzo Sommariva, che sfida Pachner (AUT), Graham (CAN) e Johnstone (AUS). 6:16 Bene così! Ferrari esce perfettamente dal cancelletto, disegna al meglio le curve iniziali e controlla nel rettilinea finale.

Michela Moioli seconda nella prima gara di Coppa del Mondo cross a Cervinia - Secondo posto a Cervinia per Michela Moioli nella tappa valdostana della coppa del mondo di snowboardcross. ansa.it

BENE A DONGBEI Altra bella prova di Moioli in Coppa del Mondo di snowboard cross! Sulla neve cinese Michela arriva ai piedi del podio in gara-1! L’azzurra mantiene il secondo posto nella classifica generale! Dai che domani si torna in pistaaaaa! - facebook.com facebook

