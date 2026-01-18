LIVE Snowboardcross Coppa del Mondo Dongbeiya 2026 in DIRETTA | dalle 6.00 gli ottavi maschili
Segui in diretta gli ottavi maschili di Snowboardcross alla Coppa del Mondo Dongbeiya 2026, a partire dalle 6:00. La competizione offre un’occasione per tifare i nostri atleti impegnati nelle fasi finali. Per aggiornamenti in tempo reale, clicca sul link e resta informato sui risultati e le qualificazioni degli azzurri.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5:49 Come accaduto ieri tre azzurri si sono qualificati alle fasi finali. Si tratta di Filippo Ferrari ed Omar Visintin, inseriti nella heat 7, e di Lorenzo Sommariva. Quest’ultimo prenderà parte alla batteria numero 8. 5:44 Buongjorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di gara-2 di Dongbeiya. Poco più i 15 minuti all’inizio delle ostilità. Buonasera e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della gara di snowboardcross di Dongbeiya. Sulle nevi cinesi riparte la Coppa del Mondo con gli atleti che si avvicinano all’appuntamento clou della stagione: le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it
