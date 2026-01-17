LIVE Snowboardcross Dongbeiya 2026 in DIRETTA | dalle 6.00 gli ottavi maschili

Segui in diretta gli ottavi maschili di Snowboardcross a Dongbeiya 2026, a partire dalle 6.00. Tre italiani qualificati: Filippo Ferrari, Lorenzo Sommariva e Omar Visintin. Clicca sul link per aggiornamenti in tempo reale e rimanere informato sui risultati della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5:48 Si partirà alle 6.00 dagli ottavi maschili. Tre gli italiani qualificati, ovvero Filippo Ferrari, Lorenzo Sommariva e Omar Visintin. 5:43 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta della gara di Dongbeiya. In Cina un doppio appuntamento della Coppa del Mondo di snowboardcross con gli azzurri a caccia di conferme in vista delle Olimpiadi. Buonasera e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della gara di snowboardcross di Dongbeiya. Sulle nevi cinesi riparte la Coppa del Mondo con gli atleti che si avvicinano all'appuntamento clou della stagione: le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

