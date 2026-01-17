LIVE Snowboardcross Dongbeiya 2026 in DIRETTA | si parte con gli ottavi maschili

Segui in diretta gli ottavi maschili di Snowboardcross ai Giochi di Dongbeiya 2026. Aggiorna questa pagina per ricevere gli ultimi risultati e le immagini in tempo reale. La quinta heat vede in gara Pare (USA), Pickl (AUT), Nightingale (GBR) e Koblet (SUI). Restate con noi per aggiornamenti costanti su questa competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6:09 Spazio alla quinta heat con Pare (USA), Pickl (AUT), Nightingale (GBR) e Koblet (SUI). 6:08 Avanza anche Ferrari! L'italiano approfitta dell'errore del transalpino Sodogas chiudendo al secondo posto alle spalle dell'altro francese Bozzolo. 6:07 Ora è il momento di Filippo Ferrari, quarto nelle qualificazioni. L'azzurro incrocia i francesi Bozzolo e Sodogas, e l'austriaco Pachner. 6:06 Alè Lorenzo! L'italiano va al comando dopo il primo intermedio e tiene fino al traguardo approdando ai quarti con lo spagnolo Eguibar Breton. 6:05 Tocca al primo azzurro.

