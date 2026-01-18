LIVE Snowboard PGS Bansko 2026 in DIRETTA | sette azzurri al via italiani in cerca di riscatto!

Segui in tempo reale le gare di snowboard a PGS Bansko 2026. Sono sette gli atleti italiani in gara, tra cui March, Bormolini, Coratti e Rabanser, pronti a confrontarsi in questa importante manifestazione. Restate aggiornati per tutte le novità e i risultati delle qualificazioni e delle fasi successive, in un evento che rappresenta un’occasione di riscatto per gli sportivi azzurri.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.30 Novità anche nella qualificazione maschile visto che, oltre March, Bormolini e Coratti, c'è anche Tommy Rabanser. 11.28 Si partirà, come ieri, con gli ottavi di finale femminili che vedranno al via ben tre azzurre: oltre Elisa Caffont e Lucia Dalmasso, presenti anche ieri, c'è anche Jasmin Coratti, che questa mattina è riuscita a qualificarsi con il decimo miglior tempo. 11.25 Siamo tornati, mancano venti minuti all'inizio degli ottavi di finale! 10.58 La cronaca riprenderà alle 11.25 per prepararci all'inizio delle finali. A dopo! 10.50 Per quanto riguarda i qualificati maschili, questa è la lista completa: 1 – Yannik Angenend (GER) 2 – Edwin Coratti (ITA) 3 – Maurizio Bormolini (ITA) 4 – Fabian Obman (AUT) 5 -Dario Caviezel (SUI) 6 – Tervel Zamfirov (BUL) 7 – Radoslav Yankov (BUL) 8 – Arnaud Gaudet (CAN) 9 – Gian Casanova (SUI) 10 – Aaron March (ITA) 11 -Andreas Prommegger (AUT) 12 -Alexander Payer (AUT) 13 -Tommy Rabanser (ITA) 14 – Arvid Auner (AUT) 15 – Benjamin Karl (AUT) 16 – Stefan Baumeister (GER)

Benvenuti alla diretta della gara di snowboard PGS Bansko 2026, valida per la Coppa del Mondo. Seguiremo in tempo reale lo slalom gigante parallelo, con attenzione alle prestazioni degli atleti italiani e alle principali sfide della competizione. La tappa di Bansko rappresenta un importante appuntamento in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina, che si avvicinano rapidamente. Rimanete con noi per aggiornamenti accurati e puntuali sull'evento. Nessun italiano ai quarti del gigante parallelo di #Snowboard maschile a Bansko. Un'eventualità più unica che rara. Forza ragazzi! Meglio qui che a Livigno. A Bansko, a mezzogiorno, torna in pista l'Italia delle meraviglie dello snowboard alpino. In occasione dell'ultimo Salotto Bianco, organizzato presso Pastificio Felicetti, in Val di Fiemme, abbiamo chiesto a Roland Fischnaller di spiegarci cosa ren

