LIVE Snowboard PGS Bansko 2026 in DIRETTA | azzurri eliminati Miki cerca la finale nel femminile

Segui in tempo reale le qualificazioni e le semifinali di Snowboard a PGS Bansko 2026. Aggiornamenti costanti sulle performance degli azzurri e sulle sfide principali, tra cui la ricerca di Miki per la finale femminile. Clicca per restare aggiornato sugli eventi e sugli esiti delle gare in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.49 Ci sono le semifinali femminili da disputare, con Krol-Walas che vuole sorprendere la giapponese Miki. 12.48 Competere oggi è difficile, con la neve e il meteo che stanno rendendo davvero complicata la discesa, soprattutto nella pista rossa dove si stanno commettendo la maggior parte degli errori. SEMIFINALI FEMMINILI 12.47 Esce il padrone di casa, con Casanova che supera illeso la parte centrale della pista rossa e vince la gara di 0.14 centesimi! Che discesa dello svizzero! 12.46 Ultimo quarto di finale maschile, con Zamfirov nella pista blu, che affronta Casanova, costretto dal bulgaro a gareggiare nella rossa.

Snowboard, cinque azzurri alle fasi finali del PGS di Bansko. Eliminato Roland Fischnaller! - Dopo le grandi emozioni del PSL di Bad Gastein, la stagione dello snowboard prosegue ora con lo slalom gigante parallelo di Bansko, tappa della Coppa del ... oasport.it

NEVEITALIA. . Dopo i trionfi di Bad Gastein e prima delle gare del week-end a Bansko, ecco il detentore della sfera di cristallo per parlare della leggendaria stagione che sta vivendo la nazionale di snowboard. - facebook.com facebook

