Benvenuti alla diretta della gara di snowboard PGS Bansko 2026, valida per la Coppa del Mondo. Seguiremo in tempo reale lo slalom gigante parallelo, con attenzione alle prestazioni degli atleti italiani e alle principali sfide della competizione. La tappa di Bansko rappresenta un importante appuntamento in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina, che si avvicinano rapidamente. Rimanete con noi per aggiornamenti accurati e puntuali sull’evento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live della gara di snowboard, nella disciplina dello slalom gigante parallelo, con la Coppa del Mondo che torna protagonista della stagione con la tappa di Bansko, in Bulgaria, con le Olimpiadi invernali di Milano Cortina che si avvicinano sempre più velocemente, con l’inizio fissato al 6 febbraio e che termineranno il 22 dello stesso mese. Torniamo a noi, con una gara di Coppa del Mondo da disputare, con gli azzurri che sono più in forma che mai dopo i successi delle ultime settimane con lo slalom parallelo vinto sia al maschile che al femminile in Austria, a Bad Gastein, con le vittorie rispettivamente di Maurizio Bormolini e Lucia Dalmasso. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Snowboard, PGS Bansko 2026 in DIRETTA: azzurri nella tana di Yankov

Leggi anche: LIVE Snowboard, PGS Scuol 2026 in DIRETTA: si infiamma la selezione interna per gli azzurri verso le Olimpiadi

Leggi anche: LIVE Snowboard, PGS Scuol 2026 in DIRETTA: tre azzurri ai quarti e derby Felicetti-Bagozza. Ora il turno di Caffont

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

A che ora lo snowboard oggi: programma PGS Bansko 2026, tv, streaming; LIVE Snowboard, PGS Bansko 2026 in DIRETTA: azzurri nella tana di Yankov; Alle 18.30 un'altra puntata di OnTalk: Maurizio Bormolini ospite di Dario Puppo; A che ora gli sport invernali oggi: programma 17 gennaio, tv, streaming.

LIVE Snowboard, PGS Bansko 2026 in DIRETTA: azzurri nella tana di Yankov - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live della gara di snowboard, ... oasport.it