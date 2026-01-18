Segui in tempo reale le gare di snowboard PGS Bansko 2026. Caffont e Dalmasso si confrontano nelle finali femminili, rispettivamente alla ricerca della vittoria e del podio. Rimani aggiornato sugli sviluppi della competizione cliccando sul link per la diretta, mentre le atlete si preparano a dare il massimo in questa fase conclusiva.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.47 Adesso ci sono le finali femminili, con Dalmasso che lotterà per il terzo posto e con Caffont che invece cerca l’oro! Forza ragazze. FINALI FEMMINILI 12.46 Errore grave di Yankov che si stende e deve accontentarsi della small final. Passa Zamfirov in finalissima! 12.45 Yankov in ritardo di 0.28 centesimi al primo intermedio. 12.45 Derby bulgaro nella seconda semifinale! Zamfirov e Yankov si giocano l’ingresso in big final. 12.44 PASS OBMANN! Gara pazzesca con i due atleti che danno il tutto per tutto, Angenend esagera e va largo due volte. Austriaco in big final, il tedesco gareggerà per il bronzo. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Snowboard, PGS Bansko 2026 in DIRETTA: Caffont gareggia per la vittoria, Dalmasso per il podio!

LIVE Snowboard, PGS Bansko 2026 in DIRETTA: derby Caffont-Dalmasso in semifinale, Bormolini vuole il podio

Segui in tempo reale la competizione di snowboard PGS Bansko 2026, con aggiornamenti sulla semifinale tra Caffont e Dalmasso e le performance di Bormolini. Qui troverai notizie approfondite e aggiornamenti continui per rimanere informato sull’evento senza sensazionalismi. Resta con noi per le ultime novità e i risultati delle qualifiche e delle gare in corso.

LIVE Snowboard, PGS Bansko 2026 in DIRETTA: Caffont e Dalmasso ai quarti, iniziano gli ottavi maschili!

Nessun italiano ai quarti del gigante parallelo di #Snowboard maschile a Bansko. Un'eventualità più unica che rara. Forza ragazzi! Meglio qui che a Livigno. x.com

Dario Puppo. . A Bansko, a mezzogiorno, torna in pista l’Italia delle meraviglie dello snowboard alpino. In occasione dell’ultimo Salotto Bianco, organizzato presso Pastificio Felicetti, in Val di Fiemme, abbiamo chiesto a Roland Fischnaller di spiegarci cosa ren - facebook.com facebook