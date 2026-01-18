LIVE Short track Europei 2026 in DIRETTA | caduta di Sighel nella staffetta mista un plein delle azzurre nelle semifinali 1500 metri

Segui in tempo reale gli Europei di short track 2026, con aggiornamenti sulle gare e gli eventi principali. La giornata include le semifinali dei 1500 metri e le batterie dei quarti di finale maschili. Resta con noi per tutte le novità e i risultati aggiornati delle competizioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.30 Nadalini parte quinto nella sua batteria. 14.29 Ci prepariamo alle batterie dei quarti di finale 1000 metri uomini, con Nadalini in prima batteria. QUARTI 1000 METRI UOMINI 14.27 Tre batterie, tre primi posti! Anche Arianna Fontana vince la sua semifinale e accede alla finale dei 1500 metri femminili! 14.26 Quattro giri alla fine, Fontana spinge per le prime due posizione. 14.25 Fontana al momento è seconda dietro all’olandese Deltrap. 14.24 Parte la terza e ultima batteria delle semifinali 1500 femminili. 14.23 Non abbiamo il tempo per esultare, visto che in terza batteria c’è Arianna Fontana! 14. 🔗 Leggi su Oasport.it

«La sua condizione appare in netta crescita. E sulla sua esperienza, naturalmente, non si discute. » A Tilburg, la staffetta femminile italiana di short track si è dovuta accontentare dell’argento, battuta solo dall’Olanda in casa loro. In pista c’erano Betti, Valcepin - facebook.com facebook

CHE SQUADRAAAAAAAA Gli Europei di short track iniziano con tre medaglie per l’ #ItaliaTeam a Tilburg! staffetta femminile Thomas Nadalini, 1500 metri maschili Elisa Confortola, 1000 metri femminili Un sabato speciale nei Paesi Bassiiiiiiiiiiiiiii x.com