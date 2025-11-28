LIVE Sci di fondo 10 km tc Ruka 2025 in DIRETTA | inizia la stagione olimpica per gli azzurri
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima gara di SCI DI FONDO della Coppa del Mondo 2025-2026, stagione olimpica che parte dalla Finlandia e dalla classica località di Ruka! Si parte con le gare con partenza ad intervalli su 10 chilometri, che daranno quindi il via alla stagione che culminerà con le Olimpiadi di MilanoCortina nel mese di febbraio 2026. Federico Pellegrino si trova ad esordire per l’ultima volta in Coppa del Mondo, lui che concluderà la carriera proprio in occasione dei Giochi o comunque in questa annata agonistica. 🔗 Leggi su Oasport.it
