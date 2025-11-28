LIVE Sci di fondo 10 km tc Ruka 2025 in DIRETTA | inizia la stagione olimpica per gli azzurri

Oasport.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima gara di SCI DI FONDO della Coppa del Mondo 2025-2026, stagione olimpica che parte dalla Finlandia e dalla classica località di Ruka! Si parte con le gare con partenza ad intervalli su 10 chilometri, che daranno quindi il via alla stagione che culminerà con le Olimpiadi di MilanoCortina nel mese di febbraio 2026. Federico Pellegrino si trova ad esordire per l’ultima volta in Coppa del Mondo, lui che concluderà la carriera proprio in occasione dei Giochi o comunque in questa annata agonistica. 🔗 Leggi su Oasport.it

live sci di fondo 10 km tc ruka 2025 in diretta inizia la stagione olimpica per gli azzurri

© Oasport.it - LIVE Sci di fondo, 10 km tc Ruka 2025 in DIRETTA: inizia la stagione olimpica per gli azzurri

Altre letture consigliate

live sci fondo 10SCI DI FONDO / Martino Carollo 6° nella 10 km in tecnica libera di Muonio - La stagione distance degli sci stretti continua con la terza ed ultima prova maschile dell’ Oloksen Tykkikisat 2025, nella località lappone di Muonio, Finlandia, che domenica 16 novembre ha ospitato u ... Come scrive targatocn.it

live sci fondo 10Sci di fondo, Pellegrino quinto in Finlandia nella 10 Km a tecnica classica - Si avvicina la prima tappa della Coppa del Mondo di fondo, in programma a Ruka dal 28 novembre ... Secondo rainews.it

Sci di fondo, sul Cansiglio pronti 10 chilometri di piste, automobilisti bloccati sul Pizzoc - Fine settimana innevato sul Cansiglio meta di appassionati di sci di fondo, camminatori e anche qualche improvvido automobilista che è finito per rimanere bloccato nella coltre di neve lungo ... Riporta ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Live Sci Fondo 10