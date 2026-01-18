Segui in tempo reale la competizione di Sci alpino SuperG a Tarvisio 2026. Aggiornamenti costanti sulla gara, con Goggia alla ricerca di una buona prestazione e Pirovano pronto all’attacco. Consulta la startlist e rimani informato sugli sviluppi della giornata. Per ulteriori aggiornamenti, clicca qui e segui la diretta degli eventi di oggi.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE DI WENGEN ALLE 10.00 E ALLE 13.00 I PETTORALI DI PARTENZA Il programma e la startlist del superG femminile di Tarvisio Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale del superG femminile in programma a Tarvisio (Italia), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026: al cancelletto di partenza, a partire dalle ore 11.15, ci saranno 60 atlete da 19 Paesi. In casa Italia saranno otto le azzurre al via della gara odierna sulle 60 partenti: Laura Pirovano scatterà con l’1, Sofia Goggia con l’11, Elena Curtoni col 12, Roberta Melesi col 16, Sara Allemand col 33, Sara Thaler col 40, Nicol Delago col 45 e Nadia Delago col 50. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, SuperG Tarvisio 2026 in DIRETTA: Goggia deve reagire, Pirovano all’attacco. La startlist

