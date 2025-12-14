LIVE Sci alpino SuperG St Moritz 2025 in DIRETTA | Goggia all’attacco Pirovano ci crede La startlist

Segui in tempo reale le emozioni dello sci alpino a St. Moritz 2025 con la gara di SuperG. Goggia punta alla vittoria, mentre Pirovano crede nelle sue possibilità. Rimani aggiornato sulla startlist e sulle ultime novità con la nostra diretta live, inclusa anche l'azione dello slalom maschile di Val d’Isère alle 9.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE DI VAL D’ISERE ALLE 9.30 E ALLE 13.00 I PETTORALI DI PARTENZA Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Super G di St. Moritz, tappa della Coppa del Mondo di sci alpino 20252026. Ultimo giorno di gare sulla mitica pista Corviglia di St. Moritz (Svizzera): dopo le due discese degli scorsi giorni, con i successi di Lindsey Vonn ed Emma Aicher, il weekend si chiude con il Super G. L’Italia proverà a fare la voce grossa in questa gara con Sofia Goggia e Laura Pirovano. Le due azzurre si sono dimostrate veloci e competitive in questo weekend, ottenendo risultati di grande rilievo in entrambe le discese. Oasport.it

LIVE Sci alpino, SuperG St. Moritz 2025 in DIRETTA: Goggia per la vittoria, il giorno di Pirovano? - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Super G di St. oasport.it

LIVE Sci alpino, superG Beaver Creek 2025 in DIRETTA: gara cancellata dopo il n.31. Vince Kriechmayr, Paris sfiora il podio davanti a Odermatt - 51 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di serata. oasport.it