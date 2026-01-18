Benvenuti alla cronaca in tempo reale del SuperG femminile di Tarvisio, valido per la Coppa del Mondo 2025-2026. Seguiremo le performance delle atlete, con particolare attenzione a Goggia e Pirovano, fornendo aggiornamenti chiari e puntuali sull’andamento della gara. La competizione si svolge questa mattina alle ore 11 presso il comprensorio sciistico di Tarvisio, in Italia. Restate con noi per tutte le novità.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma e la startlist del superG femminile di Tarvisio Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale del superG femminile in programma a Tarvisio (Italia), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026: al cancelletto di partenza, a partire dalle ore 11.15, ci saranno 60 atlete da 19 Paesi. In casa Italia saranno otto le azzurre al via della gara odierna sulle 60 partenti: Laura Pirovano scatterà con l’1, Sofia Goggia con l’11, Elena Curtoni col 12, Roberta Melesi col 16, Sara Allemand col 33, Sara Thaler col 40, Nicol Delago col 45 e Nadia Delago col 50. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Sci alpino, SuperG Tarvisio 2026 in DIRETTA: Goggia cerca risposte, Pirovano all'attacco

