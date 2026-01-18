Segui la diretta dello slalom alpino di Wengen 2026, con Vinatzer impegnata nella rimonta e Saccardi che perde un’opportunità importante. Restate aggiornati per tutte le ultime notizie e gli sviluppi in tempo reale. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, clicca sul link e segui la diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE DI TARVISIO DALLE 11.15 I PETTORALI DI PARTENZA 13.14: Inforca Tommaso Saccardi! Qui si doveva arrivare in fondo, stava disputando una discreta gara Saccardi, poteva recuperare qualche punto e invece arriva una bruttissima uscita che fa male 13.14: Saccardi all’intermedio ha un 33 centesimi di ritardo con un errore in alto 13.13. Il brlga Marchant perde tanto nella seconda parte ed è ottavo a 1?51. Ora Saccardi 13.13: Marchant all’intermedio ha 62 centesimi di ritardo 13.12: tanta fatica per l’azzurro Sala che deve ancora trovare la giusta condizione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Wengen 2026 in DIRETTA: Vinatzer cercano la rimonta! Saccardi getta via una grande occasione

Benvenuti alla diretta dello slalom di Wengen, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026. Seguiremo in tempo reale le performance degli atleti e aggiornamenti su Vinatzer, che cerca di migliorare la sua posizione. Rimanete con noi per tutte le informazioni sull’evento, in un contesto di analisi accurata e senza enfasi.

