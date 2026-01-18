LIVE Sci alpino Slalom Wengen 2026 in DIRETTA | Vinatzer deve invertire la rotta

Benvenuti alla diretta dello slalom di Wengen, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026. Seguiremo in tempo reale le performance degli atleti e aggiornamenti su Vinatzer, che cerca di migliorare la sua posizione. Rimanete con noi per tutte le informazioni sull’evento, in un contesto di analisi accurata e senza enfasi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom di Wengen (Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026. Si chiude con l’ormai tradizionale appuntamento fra i pali stretti la due giorni di Coppa del Mondo nella esclusiva cittadina svizzera ai piedi dello Jungfrau, che ospita il settimo slalom maschile della stagione, un’altra tappa di avvicinamento all’appuntamento a Cinque Cerchi di Bormio. Si preannuncia ancora una volta la sfida apertissima tra i norvegesi che sono in risalita (primo posto di Haugan e terzo di Kristoffersen in Val d’Isere e Adelboden, vittoria di McGrath sulla Gran Risa e il secondo posto di Adelboden) dopo un avvio di stagione non straordinario in questa specialità che li ha visti grandi protagonisti lo scorso anno, i francesi Clement Noel, trionfatore a Madonna di Campiglio e secondo a Levi, e Paco Rassat, vincitore a Gurgl e Adelboden, il brasiliano Lukas Braathen Pinheiro, che si è aggiudicato la prima tappa di Coppa a Levi. 🔗 Leggi su Oasport.it

