LIVE Sci alpino Slalom Wengen 2026 in DIRETTA | McGrath davanti Vinatzer per il riscatto

Segui in tempo reale lo slalom gigante di Wengen 2026, con McGrath in testa e Vinatzer alla ricerca di una buona prestazione. Aggiorna la diretta per gli ultimi sviluppi e i risultati aggiornati. La gara si svolge oggi, con partenze a partire dalle 10.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE DI TARVISIO DALLE 11.15 I PETTORALI DI PARTENZA 10.10: Benissimo in alto il brasiliano Pinheiro Braathen, poi un paio di frenate che gli costano care, è quarto a 5 decimi da McGrath 10.08: Senza errori gravi, il francese Rassat accumula un ritardo di 1?84. Non ha mai trovato il ritmo giusto, spesso è passato lontano dal palo il transalpino che è sesto. Ora PInheiro Braatheni 10.07: All’intermedio Rassat ha 82 centesimi di ritardo 10.06: Grande seconda parte di gara per il norvegese McGrath che va al comando con 4 decimi di vantaggio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Wengen 2026 in DIRETTA: McGrath davanti, Vinatzer per il riscatto Leggi anche: LIVE Sci alpino, Slalom Wengen 2026 in DIRETTA: sarà Norvegia-Francia? Vinatzer per il riscatto Leggi anche: LIVE Sci alpino, Slalom Wengen 2026 in DIRETTA: Vinatzer deve invertire la rotta Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Sci alpino, Slalom speciale di Flachau: vince ancora Mikaela Shiffrin, Rast quarta - A Mikaela Shiffrin lo slalom femminile in notturna di Flachau; Rassat vince lo slalom di Adelboden, Vinatzer 17°; LIVE Sci alpino, Slalom Flachau 2026 in DIRETTA: trionfo Shiffrin, doppietta Usa, Della Mea a un soffio dalla top 10; LIVE! Slalom femminile Flachau, Coppa del Mondo: Shiffrin imbattibile nel night event, doppietta USA, Lara Della Mea 11ª. Rivivi la diretta scritta. LIVE Sci alpino, Slalom Wengen 2026 in DIRETTA: Vinatzer deve scacciare i venti della crisi. I pettorali di partenza - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE DI TARVISIO DALLE 11. oasport.it

Quando lo sci alpino oggi in tv: orari superG Tarvisio e slalom Wengen, startlist, streaming - Il grande Circo Bianco torna in pista per animare la domenica degli appassionati con un programma di sicuro interesse. oasport.it

Sci alpino oggi in TV, dove vedere il Super G femminile a Tarvisio e lo Slalom a Wengen: orari e programma - Super G femminile a Tarvisio e Slalom maschile a Wengen le gare in programma oggi, domenica 18 gennaio. fanpage.it

ALPINO - Nello slalom del Grand Prix della circoscrizione FISI Belluno Bassa, svoltosi oggi a Col Gallina per l'organizzazione dello SCI CLUB Trichiana, vittoria dello Sci Club Limana davanti a Ski College Veneto Falcade e Sci club Arabba. Slalom Ragazzi: 1 - facebook.com facebook

ULTIM'ORA SCI ALPINO CDM, Paco #Rassat vince lo slalom di Adelboden: 2º #McGrath, 3º #Kristoffersen, 17º #Vinatzer #SkySport x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.