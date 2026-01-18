LIVE Sci alpino Slalom Wengen 2026 in DIRETTA | McGrath davanti Vinatzer per il riscatto

Segui in tempo reale lo slalom gigante di Wengen 2026, con McGrath in testa e Vinatzer alla ricerca di una buona prestazione. Aggiorna la diretta per gli ultimi sviluppi e i risultati aggiornati. La gara si svolge oggi, con partenze a partire dalle 10.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE DI TARVISIO DALLE 11.15 I PETTORALI DI PARTENZA 10.10: Benissimo in alto il brasiliano Pinheiro Braathen, poi un paio di frenate che gli costano care, è quarto a 5 decimi da McGrath 10.08: Senza errori gravi, il francese Rassat accumula un ritardo di 1?84. Non ha mai trovato il ritmo giusto, spesso è passato lontano dal palo il transalpino che è sesto. Ora PInheiro Braatheni 10.07: All’intermedio Rassat ha 82 centesimi di ritardo 10.06: Grande seconda parte di gara per il norvegese McGrath che va al comando con 4 decimi di vantaggio. 🔗 Leggi su Oasport.it

