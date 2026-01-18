LIVE Sci alpino Slalom Wengen 2026 in DIRETTA | sarà Norvegia-Francia? Vinatzer per il riscatto

Segui in tempo reale lo slalom di Wengen 2026, con aggiornamenti sulle squadre coinvolte e le principali protagoniste. La competizione si svolge in un contesto di alta tensione, tra le nazionali di Norvegia e Francia. Resta aggiornato sui risultati e le performance degli atleti come Vinatzer, alla ricerca di una buona gara. Clicca sul link per aggiornamenti continui e dettagli sulla diretta.

I PETTORALI DI PARTENZA 9.51: Questa la lista di partenza dello slalom di Wengen: 1 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Van deer 2 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol 3 6190403 NOEL Clement 1997 FRA Dynastar 4 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR Van deer 5 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR Head 6 6190543 RASSAT Paco 1998 FRA Head 7 422729 PINHEIRO BRAATHEN Lucas 2000 BRA Atomic 8 60253 MARCHANT Armand 1997 BEL Head 9 202451 STRASSER Linus 1992 GER Head 10 54063 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic 11 6190558 AMIEZ Steven 1998 FRA Rossignol 12 180919 HALLBERG Eduard 2003 FIN Fischer 13 512203 NEF Tanguy 1996 SUI Atomic 14 220689 RYDING Dave 1986 GBR Head 15 54444 GSTREIN Fabio 1997 AUT Atomic 16 92720 POPOV Albert 1997 BUL Head 17 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA Salomon 18 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA Atomic 19 380377 KOLEGA Samuel 1999 CRO Rossignol 20 511996 YULE Daniel 1993 SUI Atomic 21 54170 MATT Michael 1993 AUT Blizzard 22 54252 RASCHNER Dominik 1994 AUT Fischer 23 221236 TAYLOR Laurie 1996 GBR Head 24 6291574 SALA Tommaso 1995 ITA Dynastar 25 422899 SANDVIK Oscar Andreas 2004 NOR Head 26 54093 STROLZ Johannes 1992 AUT Head 27 502015 JAKOBSEN Kristoffer 1994 SWE Fischer 28 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic 29 6532592 RITCHIE Benjamin 2000 USA Head 30 422803 SOLBERG Eirik Hystad 2002 NOR Fischer 31 380361 RODES Istok 1996 CRO Voelkl 32 221223 MAJOR Billy 1996 GBR Head 33 511902 ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI Rossignol 34 202520 HOLZMANN Sebastian 1993 GER Voelkl 35 54348 PERTL Adrian 1996 AUT Atomic 36 511899 ROCHAT Marc 1992 SUI Nordica 37 491879 SALARICH BAUCELLS Joaquim 1994 ESP Rossignol 38 6293252 KASTLUNGER Tobias 1999 ITA Head 39 60261 MAES Sam 1998 BEL Voelkl 40 511983 AERNI Luca 1993 SUI Fischer 41 422873 GRAHL-MADSEN Hans 2003 NOR Head 42 6191340 AZZOLIN Antoine 2003 FRA Dynastar 43 54630 STURM Joshua 2001 AUT Atomic 44 512353 ITEN Matthias 1999 SUI Head 45 6190909 DESGRIPPES Hugo 2000 FRA Dynastar 46 6191203 AULNETTE Auguste 2002 FRA Salomon 47 6532163 SEYMOUR Jett 1998 USA Atomic 48 54447 RUELAND Simon 1997 AUT Fischer 49 502617 AX SWARTZ Fabian 2004 SWE Van deer 50 320266 JUNG Donghyun 1988 KOR Head 51 6292914 CANINS Matteo 1998 ITA Nordica 52 6533230 PUCKETT Cooper 2003 USA Head 53 502691 WISSTING Gustav 2005 SWE Fischer 54 180889 POHJOLAINEN Jesper 2001 FIN Head 55 502433 HANSSON William 2001 SWE Rossignol 56 491853 del CAMPO HERNANDEZ Juan 1994 ESP Atomic 57 202615 TREMMEL Anton 1994 GER Fischer 58 54767 GREBER Jakob 2003 AUT Head 59 6293764 SACCARDI Tommaso 2001 ITA Nordica 60 6301077 AIHARA Shiro 2001 JPN Atomic 61 423039 KVAEL Elias Hartford 2007 NOR Head 62 221605 CARRICK-SMITH Luca 2005 GBR Dynastar 63 103729 READ Erik 1991 CAN Atomic 64 54233 LEITGEB Richard 1994 HUN Salomon 65 6294327 BARBERA Corrado 2002 ITA Fischer 66 512138 SIMONET Sandro 1995 SUI Nordica 67 380401 LJUTIC Tvrtko 2002 CRO Atomic 68 40656 McADAM Hugh 2000 AUS Head

Quando lo sci alpino oggi in tv: orari superG Tarvisio e slalom Wengen, startlist, streaming - Il grande Circo Bianco torna in pista per animare la domenica degli appassionati con un programma di sicuro interesse. oasport.it

Sci alpino oggi in TV, dove vedere il Super G femminile a Tarvisio e lo Slalom a Wengen: orari e programma - Super G femminile a Tarvisio e Slalom maschile a Wengen le gare in programma oggi, domenica 18 gennaio. fanpage.it

ALPINO - Prima giornata del fine settimana della Coppa Veneto BCC Veneta oggi a San Vito di Cadore dove lo Sci Club Dolomiti Cadore ha organizzato uno slalom sulla pista Ciastel. In campo maschile vittoria del bosniaco Anur Mehic, con Stefano Caldart ( - facebook.com facebook

ULTIM'ORA SCI ALPINO CDM, Paco #Rassat vince lo slalom di Adelboden: 2º #McGrath, 3º #Kristoffersen, 17º #Vinatzer #SkySport x.com

