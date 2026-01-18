Il match tra Terence Atmane e Francesco Maestrelli agli Australian Open si giocherà sul campo 14, con orario di inizio approssimativo intorno alle 7 del mattino. L’orario preciso dipenderà dalla durata di altri incontri, come quelli di Kjaer e Opelka. Di seguito, le quote e le previsioni aggiornate per questa partita del primo turno del torneo Australian Open 2026.

Terence Atmane e Francesco Maestrelli chiuderanno il programma sul campo numero 14 dunque l'orario di inizio non facile sta stimare, dipenderà anche quanto staranno in campo Kjaer e Opelka ad esempio, ma diciamo intorno alle 7 del mattino. Per il classe 2002 italiano si tratta del debutto assoluto nel tabellone principale di una prova del.

© Infobetting.com - Pronostico e quote Terence Atmane – Francesco Maestrelli, Australian Open 19-01-2026

Pronostico e quote Nuno Borges – Felix Auger Aliassime, Australian Open 19-01-2026 01:00 CET

Pronostico e quote per il match tra Nuno Borges e Felix Auger Aliassime agli Australian Open 2026, in programma il 19 gennaio alle 01:00 CET sulla John Cain Arena. Il confronto vede il canadese, reduce da un buon avvio nel 2026, affrontare il portoghese nel primo turno di uno dei tornei più importanti del circuito. Di seguito, analisi e previsioni sulla sfida.

Pronostico e quote Matteo Arnaldi – Andrey Rublev, Australian Open 19-01-2026

Il 19 gennaio 2026, Matteo Arnaldi affronterà Andrey Rublev negli ottavi di finale degli Australian Open, con il match previsto sulla Kia Arena tra le 2 e le 3 di lunedì mattina, ora italiana. In questo articolo troverai il pronostico, le quote e le analisi sulla partita, per aiutarti a comprendere le potenzialità di entrambi i giocatori in questa sfida del primo Slam della stagione.

