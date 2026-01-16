LIVE Italia-Islanda 7-9 Europei pallamano 2026 in DIRETTA | gli azzurri provano a rimanere a contatto

Segui in tempo reale l’incontro tra Italia e Islanda ai Campionati Europei di pallamano 2026. Aggiorna la diretta per conoscere l’andamento del match, con gli azzurri che cercano di mantenere il passo contro gli avversari. La partita si svolge oggi, e ti offriamo aggiornamenti costanti e dettagliati sull’andamento delle azioni. Resta con noi per non perdere nessuna novità di questo importante evento sportivo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.08 Magnusson va a segno dalla distanza mettendo il pallone all'incrocio dei pali. Italia-Islanda 7-10 17.10 Hallgrimsson ipnotizza Helmeon. 17.07 Penetrazione di Simone Mengon che subisce fallo e guadagna un tiro dai 7 metri. Time out Italia 15.58 Splendido pallone dato da Kristjansson per Smarason che supera Ebner. Italia-Islanda 7-9 15.12 Noooo. Grande lettura difensiva degli azzurri con Prantner che lancia in contropiede Marco Mengon, che schiaccia troppo il pallone che sbatte sulla traversa. 14.19 Kristjansson gioca l'uno contro uno, supera il proprio difensore e supera Ebner.

«L'Islanda è una delle favorite per le semifinali, con giocatori di alto livello e, a mio avviso, la migliore del girone». Parole chiare del commissario tecnico Bob Hanning, che danno subito il senso della sfida che attende l’Italia nella sua prima partita agli Europei - facebook.com facebook

