LIVE Cobolli-Fery 6-7 1-7 4-6 1-5 Australian Open 2026 in DIRETTA | il britannico è avanti di un break in questo terzo set
Segui in diretta gli aggiornamenti di Cobolli-Fery agli Australian Open 2026. Il britannico è avanti di un break nel terzo set, con punteggi attuali 6-7, 4-6, 1-5. Aggiorna la pagina per tutte le novità in tempo reale e le eventuali variazioni sul risultato.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Servizio interno vincente del numero 185 ATP. Ci sono due match point. 30-15 In rete il diritto lungolinea del nativo di Sèrves. 30-0 Ace esterno di Fery. 15-0 Servizio esterno vincente del britannico. 5-1 Smash incrociato e vincente di Fery. Seconda. 30-40 Altro doppio fallo del portacolori del bel paese. Palla break. 30-30 Servizio esterno vincente di Flavio. 15-30 Ace interno della testa di serie numero 20 del torneo. 0-30 Doppio fallo dell’italiano classe 2002. 0-15 Largo il rovescio incrociato di Cobolli. 4-1 Ace interno del britannico. 40-0 Servizio interno vincente del nativo di Sèrves. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: LIVE Cobolli-Fery, 6-7 (1-7), 4-6, 0-2, Australian Open 2026 in DIRETTA: break del britannico in questo terzo set
Leggi anche: LIVE Cobolli-Fery, 3-5, Australian Open 2026 in DIRETTA: il britannico è nuovamente un break avanti in questo primo set
LIVE Cobolli-Fery, 6-7 (1-7), 4-6, 0-2, Australian Open 2026 in DIRETTA: break del britannico in questo terzo set; Giorno 1 | Primo turno: Fery - Cobolli in Diretta Streaming | IT; Australian Open 2026 - Flavio Cobolli shock: esce in tre set contro Arthur Fery al primo turno, tra problemi allo stomaco e VAR; Australian Open: dove vedere le gare di oggi in tv e streaming.
LIVE Cobolli-Fery, Australian Open 2026 in DIRETTA: mancano pochi minuti al debutto dell’azzurro nel primo Slam della stagione - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 00:57 Mancano pochi minuti all'inizio dell'incontro. oasport.it
Cobolli-Fery sfida decisiva: orari, precedenti e canali TV per non perdere nulla - Orario del matchFlavio Cobolli apre la sua campagna agli Australian Open 2026 con un esordio in notturna contro Arthur Fery. assodigitale.it
Australian Open, oggi Cobolli-Fery e Paolini-Sasnovich - Diretta - A esordire nella prima giornata del primo Slam della stagione Flavio Cobolli e Jasmine Paolini - msn.com
Sono cominciati gli In campo Cobolli Fery Guarda il match e tutto l' #AustralianOpen2026, LIVE su #DAZN tramite i canali #Eurosport x.com
AUSOPEN26: Gli azzurri in campo •ORE 1:00 Cobolli vs Fery Eurosport, HBO Max, discovery+ •ORE 1:30 Paolini vs Sasnovich Eurosport, HBO Max, discovery+ Forza ragazzi FITPtennis #fblifestyle #AUSOPEN26 #Paolini #Cobolli - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.