LIVE Cobolli-Fery 6-7 1-7 4-6 0-2 Australian Open 2026 in DIRETTA | break del britannico in questo terzo set

Segui in tempo reale l'incontro tra Cobolli e Fery agli Australian Open 2026. Aggiornamenti costanti sul punteggio e sugli eventi principali, tra cui il break del britannico nel terzo set. Rimani informato su ogni punto e dettaglio dell'incontro cliccando sul link.

40-30 In reta la volée di rovescio difensiva del numero 185 ATP. 40-15 In rete la demi-volée di rovescio del britannico. 40-0 Servizio esterno vincente di Fery. 30-0 Largo il passante di rovescio incrociato di "Cobo". 15-0 Smash incrociato e vincente del franco-inglese. 2-0 Break di Fery. Va in rete il rovescio incrociato di Flavio. 30-40 In rete il diritto incrociato del numero 22 ATP. Palla break. 30-30 Largo il diritto incrociato della testa di serie numero 20 del torneo. 30-15 Diritto incrociato e vincente di "Cobo". 15-15 In rete la volée di diritto lungolinea del britannico.

Cobolli-Fery sfida decisiva: orari, precedenti e canali TV per non perdere nulla - Orario del matchFlavio Cobolli apre la sua campagna agli Australian Open 2026 con un esordio in notturna contro Arthur Fery. assodigitale.it

Australian Open, oggi Cobolli-Fery e Paolini-Sasnovich - Diretta - A esordire nella prima giornata del primo Slam della stagione Flavio Cobolli e Jasmine Paolini - msn.com

Sono cominciati gli In campo Cobolli Fery Guarda il match e tutto l' #AustralianOpen2026, LIVE su #DAZN tramite i canali #Eurosport x.com

AUSOPEN26: Gli azzurri in campo •ORE 1:00 Cobolli vs Fery Eurosport, HBO Max, discovery+ •ORE 1:30 Paolini vs Sasnovich Eurosport, HBO Max, discovery+ Forza ragazzi FITPtennis #fblifestyle #AUSOPEN26 #Paolini #Cobolli - facebook.com facebook

