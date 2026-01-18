Segui in tempo reale l’andamento del match tra Cobolli-Fery agli Australian Open 2026, in programma dal 3 al 5 gennaio. La diretta offre aggiornamenti costanti sul punteggio e le azioni principali, permettendoti di rimanere informato sull’evoluzione del gioco. Clicca sul link per aggiornamenti continui e non perdere ogni dettaglio di questa partita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Diritto incrociato vincente giocato in risposta del britannico. 40-30 Doppio fallo di Cobolli. 40-15 Ace esterno del numero 22 del ranking mondiale. 30-15 Servizio interno vincente del romano. 15-15 Lungo il rovescio lungolinea di Fery. 0-15 Largo il diritto incrociato di Flavio. Cobolli serve la seconda da sotto. Sarebbe ace ma Fery chiama il review in quanto il raccattapalle si stava ancora muovendo. Il giudice di sedia gli dà ragione e si ripete il punto. 5-3 Servizio interno vincente di Fery. 40-30 Rimane sulla racchetta il tentativo di demi-volée di Flavio. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Cobolli-Fery, 3-5, Australian Open 2026 in DIRETTA: il britannico è nuovamente un break avanti in questo primo set

LIVE Cobolli-Fery, Australian Open 2026 in DIRETTA: mancano pochi minuti al debutto dell’azzurro nel primo Slam della stagione - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 00:57 Mancano pochi minuti all'inizio dell'incontro. oasport.it