LIVE Cobolli-Fery 6-7 1-7 4-6 0-1 Australian Open 2026 in DIRETTA | il britannico è sopra di due set

Segui la diretta degli Australian Open 2026 tra Cobolli e Fery. Al momento, il britannico conduce con due set di vantaggio, con punteggi di 6-7, 4-6, e 0-1 nel quarto set. Restate aggiornati per tutte le novità e gli sviluppi del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 Servizio esterno vincente del franco-inglese. 40-15 Ace esterno di Fery. 30-15 In rete il passante con il rovescio incrociato del nativo di Sèrves. 30-0 Palla corta con il diritto incrociata e vincente del britannico. 15-0 Volée di diritto incrociata e vincente del numero 185 ATP. Servirà Fery in questo inizio di terzo set. 6-4 Il britannico si porta due set sopra. In rete il diritto in palleggio dell'azzurro. Seconda. 0-40 Lungo lo smash lungolinea di Cobolli. Ci sono tre set point. 0-30 Smash incrociato e vincente di Fery. 0-15 In rete il diritto incrociato dell'azzurro.

Cobolli-Fery sfida decisiva: orari, precedenti e canali TV per non perdere nulla - Orario del matchFlavio Cobolli apre la sua campagna agli Australian Open 2026 con un esordio in notturna contro Arthur Fery. assodigitale.it

Australian Open, oggi Cobolli-Fery e Paolini-Sasnovich - Diretta - A esordire nella prima giornata del primo Slam della stagione Flavio Cobolli e Jasmine Paolini - msn.com

Sono cominciati gli In campo Cobolli Fery Guarda il match e tutto l' #AustralianOpen2026, LIVE su #DAZN tramite i canali #Eurosport x.com

AUSOPEN26: Gli azzurri in campo •ORE 1:00 Cobolli vs Fery Eurosport, HBO Max, discovery+ •ORE 1:30 Paolini vs Sasnovich Eurosport, HBO Max, discovery+ Forza ragazzi FITPtennis #fblifestyle #AUSOPEN26 #Paolini #Cobolli - facebook.com facebook

