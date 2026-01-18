LIVE Cobolli-Fery 3-4 Australian Open 2026 in DIRETTA | il britannico è nuovamente un break avanti in questo primo set

Segui in tempo reale l’andamento del match tra Cobolli e Fery agli Australian Open 2026. Il britannico si trova avanti di un break nel primo set. L’azzurro ha richiesto una revisione per un possibile tocco di rete con il piede sinistro dell’avversario. Clicca qui per aggiornamenti continui e dettagli sulla partita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L'azzurro ha chiesto un review per un ipotetico tocco di rete con il piede sinistro dell'avversario. Il giudice di sedia sta controllando. 4-3 Largo il passante incrociato di diritto del romano. Controbreak del britannico che si porta nuovamente avanti di un break in questo primo set. 15-40 Ace esterno di Cobolli. 0-40 In rete il rovescio difensivo e lungolinea del nativo di Firenze. Tre palle del controbreak. 0-30 Lunga la volée di rovescio lungolinea dell'italiano classe 2002. 0-15 Lungo il rovescio lungolinea di Flavio. 3-3 Diritto incrociato vincente di Cobolli che recupera il break di svantaggio.

Australian Open, oggi Cobolli-Fery e Paolini-Sasnovich - Diretta - A esordire nella prima giornata del primo Slam della stagione Flavio Cobolli e Jasmine Paolini - msn.com

Cobolli-Fery: orario, precedenti e dove vederla in tv - Fery, come tutti gli Australian Open, sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. adnkronos.com

AUSOPEN26: Gli azzurri in campo •ORE 1:00 Cobolli vs Fery Eurosport, HBO Max, discovery+ •ORE 1:30 Paolini vs Sasnovich Eurosport, HBO Max, discovery+ Forza ragazzi FITPtennis #fblifestyle #AUSOPEN26 #Paolini #Cobolli - facebook.com facebook

#Cobolli- #Fery Flavio sfida all'1 ora italiana di domenica 18 gennaio il britannico al primo turno degli #AustralianOpen2026 La sfida sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Eurosport, anche da Dazn, TimVision e Prime Video Channels, oltre che da Disc x.com

