LIVE Cobolli-Fery 6-7 1-7 3-4 Australian Open 2026 in DIRETTA | un break per parte in questo secondo set Si prosegue in parità
Segui in tempo reale gli aggiornamenti del match Cobolli-Fery agli Australian Open 2026. Nel secondo set, i giocatori si affrontano con equilibrio, ciascuno conquistando un break. Restate aggiornati per tutte le ultime novità sul punteggio e le azioni più importanti. Clicca qui per aggiornare la diretta e seguire ogni momento del match.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Lungo il diritto lungolinea del numero 185 ATP. 30-0 Rovescio incrociato e vincente del romano. 15-0 Servizio esterno vincente di ”Cobo”. 4-3 Rovescio lungolinea vincente del franco-inglese. 40-30 Diritto lungolinea vincente del nativo di Firenze. 40-15 Errore in rete con il rovescio lungolinea per Flavio. 30-15 Lungo il pallonetto con il rovescio lungolinea dell’azzurro. 15-15 In rete il passante lungolinea con il diritto del romano. 0-15 Largo il diritto incrociato del nativo di Sèrves. 3-3 Rimane nel suo campo il tentativo di palla corta con il diritto del britannico. 🔗 Leggi su Oasport.it
Orario del matchFlavio Cobolli apre la sua campagna agli Australian Open 2026 con un esordio in notturna contro Arthur Fery.
