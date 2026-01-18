Segui in tempo reale l’andamento del match tra Cobolli e Fery, valido per gli Australian Open 2026. In questa fase, il britannico inizia bene il secondo set, dopo aver vinto il primo con un punteggio di 1-7. Aggiorna la diretta per tutte le principali azioni e punteggi, rimanendo informato sulle evoluzioni di questa partita di tennis.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Lungo il diritto lungolinea in palleggio di Fery. 15-15 Servizio esterno vincente del nativo di Firenze. 0-15 In rete il diritto lungolinea di Cobolli. 1-0 Servizio esterno vincente del franco-inglese. 40-0 In rete la risposta di diritto incrociato del romano. 30-0 Lungo il diritto lungolinea, difensivo e in allungo di Flavio. 15-0 Servizio interno vincente del numero 185 ATP. Fery al servizio in questo inizio di secondo set. 7-6 Il primo set è del britannico. Passante di rovescio lungolinea e vincente di Fery che chiude così la pratica di questo combattuto parziale. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Cobolli-Fery, 6-7 (1-7), 0-1, Australian Open 2026 in DIRETTA: il britannico parte bene al servizio in questo secondo set

