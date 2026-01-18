LIVE Cobolli-Fery 6-7 1-7 3-3 Australian Open 2026 in DIRETTA | controbreak immediato dell’azzurro in questo secondo set

Segui in tempo reale l’incontro tra Cobolli e Fery agli Australian Open 2026, con aggiornamenti puntuali sui punteggi e le azioni principali. In questa sessione, si registra un controbreak immediato dell’azzurro nel secondo set, con il punteggio attuale di 3-3 e 1-7 nel primo set. Clicca qui per restare aggiornato sui momenti chiave e sui cambi di ritmo di questa partita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Lungo il pallonetto con il rovescio lungolinea dell’azzurro. 15-15 In rete il passante lungolinea con il diritto del romano. 0-15 Largo il diritto incrociato del nativo di Sèrves. 3-3 Rimane nel suo campo il tentativo di palla corta con il diritto del britannico. 40-0 Ancora servizio vincente, questa volta lungolinea, di ”Cobo”. 30-0 Altro servizio esterno vincente dell’italiano classe 2002. 15-0 Servizio esterno vincente di Flavio. 3-2 Controbreak immediato del portacolori del bel paese. Lungo il diritto lungolinea di Fery. 0-40 Passante di rovescio lungolinea vincente di ”Cobo”. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Fery, 6-7 (1-7), 3-3, Australian Open 2026 in DIRETTA: controbreak immediato dell’azzurro in questo secondo set Leggi anche: LIVE Cobolli-Fery, 6-5, Australian Open 2026 in DIRETTA: l’azzurro si porta avanti per la prima volta in questo set Leggi anche: LIVE Cobolli-Fery, 6-7 (1-7), 0-1, Australian Open 2026 in DIRETTA: il britannico parte bene al servizio in questo secondo set Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. LIVE Cobolli-Fery, Australian Open 2026 in DIRETTA: il qualificato britannico all’esordio notturno; Giorno 1 | Primo turno: Fery - Cobolli in Diretta Streaming | IT; Australian Open: dove vedere le gare di oggi in tv e streaming; Australian Open Order of play Day 1, domenica 18 gennaio: Paolini, Cobolli, Alcaraz, Sabalenka, Zverev, Venus Williams, tutte le partite in programma. LIVE Cobolli-Fery, Australian Open 2026 in DIRETTA: mancano pochi minuti al debutto dell’azzurro nel primo Slam della stagione - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 00:57 Mancano pochi minuti all'inizio dell'incontro. oasport.it

Cobolli-Fery sfida decisiva: orari, precedenti e canali TV per non perdere nulla - Orario del matchFlavio Cobolli apre la sua campagna agli Australian Open 2026 con un esordio in notturna contro Arthur Fery. assodigitale.it

Australian Open, oggi Cobolli-Fery e Paolini-Sasnovich - Diretta - A esordire nella prima giornata del primo Slam della stagione Flavio Cobolli e Jasmine Paolini - msn.com

Sono cominciati gli In campo Cobolli Fery Guarda il match e tutto l' #AustralianOpen2026, LIVE su #DAZN tramite i canali #Eurosport x.com

AUSOPEN26: Gli azzurri in campo •ORE 1:00 Cobolli vs Fery Eurosport, HBO Max, discovery+ •ORE 1:30 Paolini vs Sasnovich Eurosport, HBO Max, discovery+ Forza ragazzi FITPtennis #fblifestyle #AUSOPEN26 #Paolini #Cobolli - facebook.com facebook

