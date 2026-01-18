LIVE Cobolli-Fery 6-5 Australian Open 2026 in DIRETTA | l’azzurro si porta avanti per la prima volta in questo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 In rete il rovescio incrociato del nativo di Sèrves. 6-5 Lungo il diritto lungolinea del britannico in risposta. A-40 Volée di diritto lungolinea e vincente di Cobolli. 40-40 In rete il diritto incrociato in attacco di Fery. 30-40 Doppio fallo dell'azzurro classe 2002. Palla break. 30-30 Lungo il rovescio lungolinea di Flavio. 30-15 In rete il diritto lungolinea del franco-inglese. 15-15 In rete il rovescio lungolinea difensivo di Flavio. 15-0 Servizio interno vincente del nativo di Firenze. 5-5 Break di Cobolli in un momento decisivo di questo primo set! Finisce in rete il diritto incrociato e difensivo del britannico.

Cobolli-Fery sfida decisiva: orari, precedenti e canali TV per non perdere nulla - Orario del matchFlavio Cobolli apre la sua campagna agli Australian Open 2026 con un esordio in notturna contro Arthur Fery. assodigitale.it

Australian Open, oggi Cobolli-Fery e Paolini-Sasnovich - Diretta - A esordire nella prima giornata del primo Slam della stagione Flavio Cobolli e Jasmine Paolini - msn.com

Sono cominciati gli In campo Cobolli Fery Guarda il match e tutto l' #AustralianOpen2026, LIVE su #DAZN tramite i canali #Eurosport x.com

AUSOPEN26: Gli azzurri in campo •ORE 1:00 Cobolli vs Fery Eurosport, HBO Max, discovery+ •ORE 1:30 Paolini vs Sasnovich Eurosport, HBO Max, discovery+ Forza ragazzi FITPtennis #fblifestyle #AUSOPEN26 #Paolini #Cobolli - facebook.com facebook

