LIVE Cobolli-Fery 1-2 Australian Open 2026 in DIRETTA | il britannico concretizza il break alla prima occasione

Segui in tempo reale gli aggiornamenti dal primo set tra Cobolli e Fery agli Australian Open 2026. Il britannico ha ottenuto il break alla prima opportunità, consolidando il vantaggio. Qui troverai le principali azioni e i punteggi aggiornati, per rimanere informato sull’andamento della partita in modo chiaro e preciso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Rovescio incrociato e vincente del nativo di Sèrves. 40-40 Servizio vincente esterno di Fery. 30-40 Largo il diritto difensivo di Cobolli. 15-40 Lungo il rovescio lungolinea del britannico classe 2002. Due palle del contro break. 15-30 Diritto incrociato vincente di Flavio. 15-15 Largo il diritto incrociato di Fery. 15-0 Servizio esterno vincente del franco-inglese. Nel frattempo Cobolli sembra avere un problema allo stomaco. 2-1 È lungo il diritto incrociato del romano. Break di Fery. 0-40 Altro doppio fallo dell'italiano classe 2002. Tre palle break.

Australian Open LIVE Day 1, diretta domenica 18 gennaio 2026: programma, orari, chi gioca, aggiornamenti e notizie in liveblog - Si alza il sipario al Melbourne Park sul primo Slam della stagione subito con gli italiani Flavio Cobolli (contro il qualificato Fery) e Jasmine Paolini che ina ... eurosport.it

Australian Open, oggi Cobolli-Fery e Paolini-Sasnovich - Diretta - A esordire nella prima giornata del primo Slam della stagione Flavio Cobolli e Jasmine Paolini - msn.com

AUSOPEN26: Gli azzurri in campo •ORE 1:00 Cobolli vs Fery Eurosport, HBO Max, discovery+ •ORE 1:30 Paolini vs Sasnovich Eurosport, HBO Max, discovery+ Forza ragazzi FITPtennis #fblifestyle #AUSOPEN26 #Paolini #Cobolli - facebook.com facebook

#Cobolli- #Fery Flavio sfida all'1 ora italiana di domenica 18 gennaio il britannico al primo turno degli #AustralianOpen2026 La sfida sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Eurosport, anche da Dazn, TimVision e Prime Video Channels, oltre che da Disc x.com

