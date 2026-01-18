LIVE Cobolli-Fery 2-3 Australian Open 2026 in DIRETTA | il britannico è avanti di un break

Segui in tempo reale gli aggiornamenti dal secondo e terzo set tra Cobolli e Fery agli Australian Open 2026. Il britannico è avanti di un break. Per rimanere aggiornato sui punti salienti e le ultime novità, clicca sul link e consulta la diretta live.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 In rete il rovescio incrociato dell’italiano classe 2002. 0-30 Altro diritto vincente, sempre lungolinea, dell’azzurro. 0-15 Diritto vincente lungolinea di Flavio. 3-2 Lungo il pallonetto di diritto giocato in recupero di Fery. 40-15 Diritto lungolinea vincente giocato nei pressi della rete da parte del romano. 30-15 Passante di rovescio lungolinea vincente di Cobolli. 15-15 Smash vincente lungolinea giocato da fondo campo da parte dell’italiano classe 2002. 0-15 In rete il tentativo di palla corta con il diritto dell’azzurro. 3-1 Diritto incrociato e vincente giocato dopo un lungo scambio del britannico che salva due palle break portandosi a casa il game. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Fery, 2-3, Australian Open 2026 in DIRETTA: il britannico è avanti di un break Leggi anche: LIVE Cobolli-Fery, 1-2, Australian Open 2026 in DIRETTA: il britannico concretizza il break alla prima occasione Leggi anche: LIVE Cobolli-Fery, Australian Open 2026 in DIRETTA: i giocatori stanno facendo il loro ingresso in campo Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. LIVE Cobolli-Fery, Australian Open 2026 in DIRETTA: il qualificato britannico all’esordio notturno; Australian Open, oggi Cobolli-Fery e Paolini-Sasnovich - Diretta; Giorno 1 | Primo turno: Fery - Cobolli in Diretta Streaming | IT; Australian Open: dove vedere le gare di oggi in tv e streaming. LIVE Cobolli-Fery, Australian Open 2026 in DIRETTA: mancano pochi minuti al debutto dell’azzurro nel primo Slam della stagione - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 00:57 Mancano pochi minuti all'inizio dell'incontro. oasport.it

Australian Open, oggi Cobolli-Fery e Paolini-Sasnovich - Diretta - A esordire nella prima giornata del primo Slam della stagione Flavio Cobolli e Jasmine Paolini - msn.com

Cobolli-Fery: orario, precedenti e dove vederla in tv - Nella notte italiana tra oggi, sabato 17 gennaio, e domani, domenica 18, il tennista azzurro sfida il britannico Arthur Fery - msn.com

AUSOPEN26: Gli azzurri in campo •ORE 1:00 Cobolli vs Fery Eurosport, HBO Max, discovery+ •ORE 1:30 Paolini vs Sasnovich Eurosport, HBO Max, discovery+ Forza ragazzi FITPtennis #fblifestyle #AUSOPEN26 #Paolini #Cobolli - facebook.com facebook

#Cobolli- #Fery Flavio sfida all'1 ora italiana di domenica 18 gennaio il britannico al primo turno degli #AustralianOpen2026 La sfida sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Eurosport, anche da Dazn, TimVision e Prime Video Channels, oltre che da Disc x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.