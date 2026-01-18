LIVE Biathlon Inseguimento maschile Ruhpolding 2026 in DIRETTA | tutto aperto dopo 3 poligoni Giacomel si gioca il podio

Segui in tempo reale l’inseguimento maschile di biathlon a Ruhpolding 2026. Dopo tre poligoni, la gara è ancora aperta e la situazione può evolversi. Resta aggiornato sui principali sviluppi e sui risultati più recenti, per vivere ogni momento di questa competizione sportiva. Clicca sul link per seguire la diretta e non perdere nessun dettaglio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO FEMMINILE DI BIATHLON DALLE 12.30 15.20 Splendido zero di Romanin che esce dal poligono in ventesima posizione a 49.6? dalla testa. Un errore per Hofer che è quindicesimo a 39.6? da Laegreid 15.19 DOpo il terzo poligono Laegreid è in testa con 1.3? su Samuelsson, 2.1? su Perrot, 12.1? su Uldal e Christiansen e 18? su Giacomel e Dale-Skjevdal 15.19 Zero di Perrot, Christiansen ed Uldal 15.19 Noooooo. Giacomel sbaglia sull’ultimo, così come Dale-Skjevdal. Doppio errore per Frey, non sbagliano Samuelsson e Laegreid 15.18 Frey entra in testa al terzo poligono, Giacomel è quinto a 5. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Biathlon, Inseguimento maschile Ruhpolding 2026 in DIRETTA: tutto aperto dopo 3 poligoni, Giacomel si gioca il podio LIVE Biathlon, Inseguimento maschile Ruhpolding 2026 in DIRETTA: si parte, Giacomel sogna in grande

Segui in tempo reale l'inseguimento maschile di biathlon a Ruhpolding 2026. Tieni sotto controllo gli aggiornamenti e le prestazioni degli atleti, tra cui Giacomel, mentre si svolge questa competizione internazionale. Qui troverai tutte le informazioni più recenti per rimanere aggiornato sull'evento in modo chiaro e preciso. LIVE Biathlon, Inseguimento maschile Ruhpolding 2026 in DIRETTA: Giacomel va a caccia di Samuelsson!

Segui in tempo reale l'inseguimento maschile di biathlon a Ruhpolding 2026. La competizione si svolge con atleti pronti a dare il massimo, tra cui Giacomel che si trova in corsa per raggiungere Samuelsson. Restate aggiornati per tutte le fasi della gara e i risultati live, cliccando sul link dedicato. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. #biathlon #RUH26 Inseguimento femminile Vince Lou Jeanmonnot gara pulita, di strategia prima e gestione poi 2a Hanna Oeberg +10.05 3a Bened +12.9 IL RACCONTO DELLA GARA Inizio fulminante di Hanna Oeberg che poi però sba x.com Come concludere nel migliore dei modi la tappa di Ruhpolding se non con tutti i nostri sei azzurri qualificati all'inseguimento Forza ragazziii @sergio.biathlon #biathlon #biathlonazzurro #biathlonworld #biathlonfamily - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.