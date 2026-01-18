Segui in tempo reale l'inseguimento maschile di biathlon a Ruhpolding 2026. Tieni sotto controllo gli aggiornamenti e le prestazioni degli atleti, tra cui Giacomel, mentre si svolge questa competizione internazionale. Qui troverai tutte le informazioni più recenti per rimanere aggiornato sull'evento in modo chiaro e preciso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO FEMMINILE DI BIATHLON DALLE 12.30 15.04 Agli 1.8 km Samuelsson ha 13? di vantaggio su Giacomel e 40? sul gruppo in terza posizione. 15.03 Frey transita con Perrot, Fillon Maillet, Ponsiluoma, Jacquelin e Laegreid a 38?. Hofer tredicesimo a 56.6? 15.02 Guadagna Giacomel che passa all’intermedio di 1.2 km con 13.8 secondi di ritardo da Samuelsson. 15.02 Partiti anche Romanin, Braunhofer, Zeni e Bionaz. 15.01 Parte anche Lukas Hofer, che va a caccia di una top 10. 15.00 Partito anche Giacomel, che indossa il pettorale giallo-rosso di leader della generale e della classifica di specialità. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Biathlon, Inseguimento maschile Ruhpolding 2026 in DIRETTA: si parte, Giacomel sogna in grande

LIVE Biathlon, Inseguimento maschile Ruhpolding 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via, l’Italia sogna con Giacomel

Segui in tempo reale l’inseguimento maschile di biathlon a Ruhpolding 2026, con l’Italia rappresentata da Giacomel. L’evento sta per partire e ti offriremo aggiornamenti costanti sull’andamento della gara. Resta con noi per conoscere i risultati e le emozioni di questa competizione internazionale, in diretta e senza interruzioni.

LIVE Biathlon, Inseguimento maschile Ruhpolding 2026 in DIRETTA: Giacomel va a caccia di Samuelsson!

Segui in tempo reale l'inseguimento maschile di biathlon a Ruhpolding 2026. La competizione si svolge con atleti pronti a dare il massimo, tra cui Giacomel che si trova in corsa per raggiungere Samuelsson. Restate aggiornati per tutte le fasi della gara e i risultati live, cliccando sul link dedicato.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

È un TRIONFO! L'ultimo giro di GIACOMEL che lo incorona DOMINATORE della Mass Start!

#biathlon #RUH26 Inseguimento femminile Vince Lou Jeanmonnot gara pulita, di strategia prima e gestione poi 2a Hanna Oeberg +10.05 3a Bened +12.9 IL RACCONTO DELLA GARA Inizio fulminante di Hanna Oeberg che poi però sba x.com

Come concludere nel migliore dei modi la tappa di Ruhpolding se non con tutti i nostri sei azzurri qualificati all'inseguimento Forza ragazziii @sergio.biathlon #biathlon #biathlonazzurro #biathlonworld #biathlonfamily - facebook.com facebook