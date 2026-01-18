LIVE Biathlon Inseguimento maschile Ruhpolding 2026 in DIRETTA | Giacomel va a caccia di Samuelsson!
Segui in tempo reale l'inseguimento maschile di biathlon a Ruhpolding 2026. La competizione si svolge con atleti pronti a dare il massimo, tra cui Giacomel che si trova in corsa per raggiungere Samuelsson. Restate aggiornati per tutte le fasi della gara e i risultati live, cliccando sul link dedicato.
Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE t estuale dell' inseguimento maschile di Ruhpolding, evento valevole per la Coppa del Mondo di biathlon 20252026. L'intenso weekend di Ruhpolding si chiude con l'inseguimento maschile, con 60 atleti che andranno a caccia di Sebastian Samuelsson, vincitore della Sprint. Nella sprint di ieri lo svedese ha trionfato grazie ad una solida prestazione sugli sci e al 100% al poligono, connubio che gli ha permesso di ottenere il primo successo stagionale portando a quattro il numero di podi.
Come concludere nel migliore dei modi la tappa di Ruhpolding se non con tutti i nostri sei azzurri qualificati all'inseguimento Forza ragazziii @sergio.biathlon #biathlon #biathlonazzurro #biathlonworld #biathlonfamily - facebook.com facebook
Giacomel, vince la prova ad inseguimento di biathlon di Oberhof, dopo aver dominato la gara sprint . E’ il miglior risultato maschile azzurro di sempre x.com
