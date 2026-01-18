LIVE Biathlon Inseguimento maschile Ruhpolding 2026 in DIRETTA | pochi minuti al via l’Italia sogna con Giacomel

Segui in tempo reale l’inseguimento maschile di biathlon a Ruhpolding 2026, con l’Italia rappresentata da Giacomel. L’evento sta per partire e ti offriremo aggiornamenti costanti sull’andamento della gara. Resta con noi per conoscere i risultati e le emozioni di questa competizione internazionale, in diretta e senza interruzioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO FEMMINILE DI BIATHLON DALLE 12.30 14.49 Il primo inseguitore sarà Tommaso Giacomel, che partirà con 18 secondi di ritardo. Nella sprint di ieri l’italiano si è confermato l’uomo più in forma del circuito, conquistando l’ennesimo podio delle ultime settimane e festeggiando nel migliore dei modi la prima gara con il pettorale giallo di leadership della generale. Giacomel è reduce dal successo nell’inseguimento di Oberhof, dove grazie ad un ultimo poligono pazzesco ha ribaltato le sorti della gara. 14.46 Nella sprint di ieri lo svedese ha trionfato grazie ad una solida prestazione sugli sci e al 100% al poligono, connubio che gli ha permesso di ottenere il primo successo stagionale portando a quattro il numero di podi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Biathlon, Inseguimento maschile Ruhpolding 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via, l’Italia sogna con Giacomel LIVE Biathlon, Inseguimento maschile Ruhpolding 2026 in DIRETTA: Giacomel va a caccia di Samuelsson!

Benvenuti alla diretta live dell'inseguimento maschile di Ruhpolding 2026, penultimo appuntamento della Coppa del Mondo di biathlon. Seguiremo in tempo reale le fasi della gara, con aggiornamenti sui risultati e le performance degli atleti. Rimanete con noi per tutte le informazioni sull'evento, che vede Giacomel in cerca di una nuova vittoria.

