LIVE Biathlon Inseguimento maschile Ruhpolding 2026 in DIRETTA | Giacomel a caccia di una nuova vittoria

Benvenuti alla diretta live dell'inseguimento maschile di Ruhpolding 2026, penultimo appuntamento della Coppa del Mondo di biathlon. Seguiremo in tempo reale le fasi della gara, con aggiornamenti sui risultati e le performance degli atleti. Rimanete con noi per tutte le informazioni sull'evento, che vede Giacomel in cerca di una nuova vittoria.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE t estuale dell’ inseguimento maschile di Ruhpolding, evento valevole per la Coppa del Mondo di biathlon 20252026. L’intenso weekend di Ruhpolding si chiude con l’inseguimento maschile, con 60 atleti che andranno a caccia di Sebastian Samuelsson, vincitore della Sprint. Nella sprint di ieri lo svedese ha trionfato grazie ad una solida prestazione sugli sci e al 100% al poligono, connubio che gli ha permesso di ottenere il primo successo stagionale portando a quattro il numero di podi. Samuelsson avrà un ampio margine sugli avversari e potrà dettare il ritmo della gara, almeno nei primi giri, provando a confermarsi quanto meno nelle prime tre posizioni. 🔗 Leggi su Oasport.it

