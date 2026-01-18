L’Italia domina a Benidorm Trionfo di Pezzo Rosola e podio per Grigolini nella Juniores maschile di Coppa del Mondo

Nella gara di Coppa del Mondo di ciclocross a Benidorm, l’Italia ottiene risultati significativi nella categoria Juniores maschile. Patrik Pezzo Rosola si aggiudica la vittoria, mentre Filippo Grigolini conquista il terzo posto, mantenendo la leadership in classifica generale. Un risultato che conferma la buona forma degli atleti italiani in questa disciplina.

La lunga ed intensa domenica degli appassionati di ciclocross inizia all’insegna dell’azzurro. Nella gara della categoria Juniores maschile di Coppa del Mondo disputata a Benidorm trionfa Patrik Pezzo Rosola, mentre il connazionale Filippo Grigolini sale sul podio e difende il primato in classifica generale. Il duo azzurro, dopo il primo giro, si inserisce nel gruppo di testa e, con il trascorrere dei minuti, diventa protagonista. Nel finale Pezzo Rosola piazza l’allungo decisivo e arriva al traguardo con il tempo di 41’17” precedendo di nove secondi il belga Giel Lejeune e di dodici il compagno di squadra. 🔗 Leggi su Oasport.it

Allo start dell’ottava tappa di Coppa del Mondo di ciclocross, la categoria Juniores maschile apre la competizione a Dendermonde. La gara vede protagonisti Pezzo Rosola e Grigolini, che si sono distinti dominando la corsa. Un momento importante per il settore giovanile, segnato da un risultato che anticipa il livello di questa tappa e contribuisce alla classifica generale di Coppa del Mondo.

