Ciclocross Trionfo azzurro a Flamanville! Grigolini e Pezzo Rosola dominano la gara Juniores di World Cup

La seconda tappa della Coppa del Mondo di ciclocross inizia con un trionfo azzurro. Filippo Grigolini, reduce dal terzo posto conquistato a Tabor nella tappa inaugurale, domina la scena sul tracciato francese di Flamanville nella gara riservata alla categoria Juniores maschile e regala così la prima gioia di giornata all'Italia. Completa il dominio dell'Italia il terzo posto di Patrik Pezzo Rosola. L'azzurro, fin dalle prime battute, si inserisce nel gruppo di testa e, nel momento topico, si fa trovare pronto e parte all'attacco insieme al francese Soren Bruyére Joumard e al belga Giel Lejeune.

