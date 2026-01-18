Liquami e letame incombono sul Sarca | Uno scempio ambientale

Il fiume Sarca sta affrontando una grave situazione di inquinamento causata da liquami e letame provenienti da attività agricole e troticolture lungo la valle. Questo fenomeno rischia di contaminare le acque e di compromettere l’ecosistema del lago di Garda, sollevando preoccupazioni sulla tutela ambientale e sulla qualità delle risorse idriche della zona. È urgente intervenire per affrontare questa problematica e preservare il territorio.

“Un vero e proprio fiume di letame e liquami sta inquinando il Sarca, che sta incamerando tutto questo inquinamento, per portarlo giù, fino al lago di Garda, passando anche per le varie troticolture lungo la valle, quelle che utilizzano l’acqua del fiume”. La denuncia arriva dall’associazione. 🔗 Leggi su Trentotoday.it Leggi anche: Ultime ore di sereno: sul Lecchese incombono nuvole e pioggia Leggi anche: Uno scempio senza limiti in via Marchese di Villabianca La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Liquami e letame incombono sul Sarca: "Uno scempio ambientale" - “Uno scempio ambientale” è stato definito il tutto da Bearsandothers, che ha aggiunto: “E che dire dei pescatori che fanno gare, anche internazionali, su questo fiume? trentotoday.it

"Un fiume di letame nel Sarca" (VIDEO E FOTO), c'è l'ordinanza contro l'azienda. Gli ambientalisti: "Inquinamento arriva al Garda, ecco il Trentino che rispetta le regole" - Non è la prima volta, ma è risuccesso: nei boschi di Sant'Antonio di Mavignola, nel comune di Pinzolo, si è verificato un consistente sversamento di letame che è arrivato fino al fiume Sarca ... ildolomiti.it

Letame scivola nella Sarca. La denuncia di Bearsandothers - Lo sversamento era già stato segnalato all'amministrazione che ha emanato un ordinanza contro l'azienda responsabile. rainews.it

Lo sversamento di letame e liquami è arrivato fino al fiume Sarca, dopo la segnalazione della Forestale è scattata l'ordinanza del sindaco. L'associazione Bearsandothers: "Il fiume sta incamerando tutto questo inquinamento per portarlo giù fino al lago di Gard - facebook.com facebook

Sversamenti nel Sarca, foto e denuncia dell'associazione Bearsandothers. "Letame e liquami arriveranno fino al lago di Garda" #ANSA x.com

